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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قيادات محافظة قنا يستمعون إلى شكاوى المواطنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:14 ص
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والقائمين على برنامج تكافل وكرامة بمديرية التضامن، وذلك لسرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

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