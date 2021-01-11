أمير كرارة يعلن تعافيه من كورونا

كشف الفنان أمير كرارة، اليوم الإثنين، لجمهوره عن تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أسبوعين، بعد سلبية المسحة التي أجراها، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".وكتب الفنان على صحفته الشخصية: "الحمد الله فضل ونعمة وكرم من ربنا كبير المسحة سلبية وربنا يشفي كل مريض".وكان الفنان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة وجيزة وطالب الجمهور بالدعاء له.