رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:42 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت كوريا الشمالية عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد أن أجرت السلطات اختبارات لـ13 ألفا و257 شخصا، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم 8 يناير الجاري.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن هذا التقرير يستند إلى بيانات تم الحصول عليها من 15 مختبرا في كوريا الشمالية قدمتها وزارة الصحة العامة في البلاد إلى منظمة الصحة العالمية.

وأوضح تقرير المنظمة أنه تم فرض قيود على السفر في كوريا الشمالية، وإغلاق جميع نقاط الدخول لفترة زمنية غير محددة.

يشار إلى أن حكومة كوريا الشمالية تؤكد عدم اكتشاف أو تسجيل أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو ما يشكك فيه الخبراء على نطاق واسع.

موضوعات متعلقة

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

الجمال يتفقد العيادات الخارجية في جولة مفاجئة بمستشفى أسيوط الجامعي

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني

باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة