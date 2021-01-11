«مدبولي» يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الدكتور على مصيلحى وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمنتجات الخضروات والفاكهة يوميا لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %، بجانب أيضا توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين