ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بـ«كورونا» في مستشفى عزل بالشرقية

تمكن الطاقم الطبى بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بالشرقية، والمخصص لعزل حالات كورونا، من إنقاذ حياة سيدة أربعينية جنينها، بإجراء ولادة قيصرية لها، وهى مصابة بالفيروس.وحضرت إلى المستشفى حالة لسيدة تبلغ من العمر 42 سنة، حامل في 38 أسبوعًا، تُعاني من الكورونا وبها إرتفاع ضغط الدم والسكر، وتم التقييم وعمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة وعمل قيصرية وإنقاذ الأم والجنين.وتمكن فريق العمل من قسم النساء والولادة بقيادة الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور عزة جمال أحمد علي، أخصائي، ومن التخدير الدكتور حسن محمد، ومن الأطفال الدكتور محمد رضوان، والدكتور أحمد زكي، نائب إداري المستشفى، من إنقاذ الحالة وطفلها.