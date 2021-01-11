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مصر

الزراعة: ضبط 1865 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:11 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020 حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 1865 طنا.

وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 12015 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأضاف أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، شنت حملات مكبرة خلال عام 2020 في جميع محافظات الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 2411 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 1053 مركزا مخالفا، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

تم اصدار 210 قرارات إدارية بإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص لـ 816 منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية – الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج – الفيوم – بنى سويف – الإسماعيلية – دمياط – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا – الدقهلية – القاهرة – البحر الأحمر – اسوان – الجيزة – البحيرة – الوادي الجديد – أسيوط – بورسعيد – الأقصر).

تم عمل 72 محضر جنح بمحافظات (المنوفية – كفر الشيخ – بنى سويف – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية – البحيرة)، و64 محضرا إداريا بمحافظات (الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – الدقهلية – البحيرة).

تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ 101 عيادة ومركز بيطري مخالف بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الإسماعيلية).

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