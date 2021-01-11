إصابات كورونا في أرمينيا تتخطى الـ 162 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 162 ألفا و288 حالة.ونقلت صحيفة بان "أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة: إنه تعافى أيضا 561 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين 149 ألفا و873 حالة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 11 ألفا و215.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2931 شخصا، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 702 حالة.