رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة المصابين بكورونا.. توجه للمستشفى فورا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:07 ص
الأمراض المزمنة المصابين
الأمراض المزمنة المصابين بكورونا.
ريم محمود
طباعة
يعاني أصحاب الامراض المزمنة من أمراض يستمر علاجها طوال الحياة، وقد زاد فيروس كورونا من قلقهم تجاه هذه الأمراض، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة المصابون بكورونا، وتأتي النصيحة الأهم هي التوجه للمستشفى حال تدهور الحالة الصحية، وبقيتها وفقا لما اعلنته منظمة الصحة العالمي.


- إذا شعرت بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة جدًا مثل الحمى الخفيفة أو الأوجاع، فعليك أن تعزل نفسك بالبقاء في المنزل.

- إذا اعتقدت أنك لم تتعرض للإصابة بعدوى كوفيد-19 ولكن ظهرت عليك هذه الأعراض فاعزل نفسك وراقب أعراضك.

- تزداد احتمالات انتقال العدوى في المراحل الأولى من المرض عندما تكون الأعراض خفيفة، لذلك من المهم جدًا أن تعزل نفسك مبكرًا.

- إذا لم تظهر عليك أي أعراض ولكنك خالطت شخصًا مصابًا بالعدوى، فالزم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

- إذا تأكدت (بالفحص المختبري) إصابتك بعدوى كوفيد-19، فعليك أن تعزل نفسك لمدة 14 يومًا حتى بعد تلاشي الأعراض، كإجراء احتياطي. فليس معروفًا على وجه الدقة حتى الآن المدة التي يظل فيها الشخص معديًا بعد تعافيه من المرض.

- اتبع الإرشادات الوطنية بشأن العزل الذاتي.

موضوعات متعلقة

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

الجمال يتفقد العيادات الخارجية في جولة مفاجئة بمستشفى أسيوط الجامعي

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني

باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة