نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة المصابين بكورونا.. توجه للمستشفى فورا

يعاني أصحاب الامراض المزمنة من أمراض يستمر علاجها طوال الحياة، وقد زاد فيروس كورونا من قلقهم تجاه هذه الأمراض، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة المصابون بكورونا، وتأتي النصيحة الأهم هي التوجه للمستشفى حال تدهور الحالة الصحية، وبقيتها وفقا لما اعلنته منظمة الصحة العالمي.- إذا شعرت بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة جدًا مثل الحمى الخفيفة أو الأوجاع، فعليك أن تعزل نفسك بالبقاء في المنزل.- إذا اعتقدت أنك لم تتعرض للإصابة بعدوى كوفيد-19 ولكن ظهرت عليك هذه الأعراض فاعزل نفسك وراقب أعراضك.- تزداد احتمالات انتقال العدوى في المراحل الأولى من المرض عندما تكون الأعراض خفيفة، لذلك من المهم جدًا أن تعزل نفسك مبكرًا.- إذا لم تظهر عليك أي أعراض ولكنك خالطت شخصًا مصابًا بالعدوى، فالزم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.- إذا تأكدت (بالفحص المختبري) إصابتك بعدوى كوفيد-19، فعليك أن تعزل نفسك لمدة 14 يومًا حتى بعد تلاشي الأعراض، كإجراء احتياطي. فليس معروفًا على وجه الدقة حتى الآن المدة التي يظل فيها الشخص معديًا بعد تعافيه من المرض.- اتبع الإرشادات الوطنية بشأن العزل الذاتي.