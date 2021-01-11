إنهاء العشوائية.. كيف تُسهم منظومة البناء الجديدة في التطوير العمراني؟

هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بمنظومة البناء؛ لتكون بمثابة بداية لعهد جديد، للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية، ولإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة.وشدد الرئيس السيسي، في أكثر من مناسبة، على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.ويتسعرض «الدستور» في هذا التقرير أهم ملامح منظومة البناء الجديدة وأهميتها في خطوات الامتداد العمراني القادمة.تشتمل منظومة البناء الجديدة على عدد من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعادة ضبط العمران داخل محافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، والتي يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة، مع وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء وفقا للاشتراطات المعلنة، وذلك بما ينظم عملية البناء فيها، ومكافحة البناء العشوائي المخالف.وتنص الاشتراطات الجديدة أيضًا، على أن المناطق التى يسمح فيها بالعمران، يتم تحديد عدد الأدوار بها طبقا لعرض الشوارع وقدرة البنية التحتية على استيعاب المرافق حتى لا تتأثر وتصل لمرحلة الانفجار، ولتجنب ظواهر طفح المجارى، وانقطاع مياه الشرب، كذلك عدم السماح بوجود أبراج أو مبانٍ ذات ارتفاع كبير للحفاظ على المخطط العمراني لكل منطقة، والحفاظ على خصوصية كل مدينة ومنطقة بالمحافظات.كما تنص الاشتراطات الجديدة على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثل المدارس والمستشفيات، والمطافي وأقسام الشرطة، وغيرها من المبانى الخدمية، التي تعود بالنفع عليهم.وبحسب المنظومة الجديدة، هناك بعض المناطق سيمنع البناء فيها تمامًا للأغراض السكنية، لصالح الخدمات، كما سيتم استخدام مساحات الأراضي الشاغرة بالمناطق الممنوع البناء السكني فيها في المشروعات خدمية، وهو ما يزيد من قيمة سعر المتر ويعود بالنفع على المواطنين.المنظومة تعمل أيضًا على وجود بعض المناطق التي سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقي، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة في المناطق النيلية والتي تطل على ميادين وخلافة، وهناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية، كما أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسي وليس الأفقي، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة في المناطق النيلية، والتي تطل على ميادين وخلافة، وهناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.وكان عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد طالب بوضع نموذج موحد للاشتراطات لتعميمه على باقي المدن بالمحافظات، فالجامعات الإقليمية بالمحافظات تتولى إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.وحول المنظومة الجديد، قال المهندس أحمد محمد جمال، خبير العمراني، إن اشتراطات منظومة البناء الجديدة ستساعد على تنظيم عملية البناء داخل المحافظات التي بدأت بها بالفعل، وذلك من أجل مكافحة البناء العشوائي، ووقف البناء على الأراضي الزراعية، والمملوكة للدولة.ولفت «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اشتراطات المنظومة الجديدة؛ ستساهم في حماية المدن القائمة وخاصة عواصم المحافظات التي تعاني من تكدس عمراني وزيادة في الكثافة السكانية، مشددًا على ضرورة اصطحاب الاشتراطات الجديدة للبناء، عقوبات رادعة للمخالفين لها.وأوضح أنه يجب أن تتعامل الدولة بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنواعها سواء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني، أو مخالفة في ترخيص البناء، أو عدم وجود جراجات.وكان قد صرح الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن اشتراطات البناء الجديدة، تعد بمثابة عهدا جديدا ستدخله مصر، من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن هذه الاشتراطات تعد علاجا حقيقيا لكافة المشكلات العمرانية فى مصر، وليست كما كان يحدث في السابق من وضع حلول بمثابة المسكنات فقط.وتابع شميسي أن البنية التحتية فى بعض المناطق وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على تحمل الحركة اليومية للمواطنين، وأصبح ساكنو هذه المناطق يفتقرون إلى أبسط حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذا توافر أماكن جراجات، وغيره من المطالب المشروعة.الجدير بالذكر أنه وفقا لمنظومة البناء الجديدة فلكل محافظة الحق فى فرض عدد من الضوابط والإجراءات، بشأن البناء والتخطيط العمراني داخلها، بما يتماشى مع صالح كل منطقة، والتى تختلف من حي لآخر داخل المحافظة الواحدة، وذلك وفقا لقانون 119 الخاص بقانون البناء.