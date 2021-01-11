أكاذيب «الإرهابية».. كيف تتصدى «الداخلية» للشائعات عن السجون والنزلاء؟

واجهت وزارة الداخلية، خلال الفترة الماضية، حملات شرسة وممنهجة مدفوعة من الكيانات المشبوهة، تديرها الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهابية؛ لمحاولات زعزعة الاستقرار، من خلال بث أخبار مغلوطة عن الحالة الصحية لنزلاء السجون.وتصدت وزارة الداخلية لتلك الشائعات وكشفت كذب وادعاءات أبواق الجماعة الإرهابية الخائنة، من خلال الرصد السريع والرد بالأدلة القاطعة، بتنظيم زيارات لوفود حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر.نظم قطاع السجون زيارة لسجن النساء بالقناطر بمنطقة سجو ن القناطر، لوفد من أعضاء المجالس القومية الحقوقية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية، وذلك بمناسبة الإحتفال بـ"اليوم العالمى لحقوق الإنسان.وأشاد أعضاء الوفد بجودة المعروضات وتميزها، والتي تأتي فى إطار خطة قطاع السجون نحو التوسع فى المشاريع الإنتاجية لتشجيع النزيلات على المشاركة في الأنشطة المختلفة داخل السجون، وإعادة تأهيلهن من خلال إشراكهن فى بناء مستقبل أفضل لهن ولأسرهن ولمجتمعهن، وإلى تجديد الأمل باعتبار أن فترة العقوبة إنما تمثل نقطة تحول لحياة جديدة.كما أنه يتم مساعدة النزيلات فى تسويق المنتجات، إذا رغبوا فى ذلك. وما بين رعاية النزيلات وخلق مناخ طيب لهن، والاهتمام بالأماكن الترفيهية والتوسع فيها، يأتي الإهتمام بالنواحى الإجتماعية والإنسانية فى مقدمة إهتمام قطاع السجون وهو الأمر الذى ظهر جليًا خلال تفقد أعضاء الوفد لحديقة الأطفال بالسجن، حيث يسمح للسجينات بإحضار أطفالهن المودعين بدور الرعاية الخارجية لزيارتهن بالسجن بصفة دورية، وما يحققه ذلك من إستقرار نفسى للنزيلات وأطفالهن.والتقى أعضاء الوفد بعدد من النزيلات وإطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات، وناقشوا النزيلات عن أحوالهن المعيشية، وأشدن بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن ولأطفالهن، وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة، وبالاهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.إصابة نزلاء السجون بتسمم غذائينفى مصدر أمني ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائى نتيجة لسوء نوعية الطعام، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن، بالإضافة إلى تعرض ذويهم لسوء معاملة أثناء الزيارات والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحى ممن يعانون من حالات صحية حرجة.وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات؛ في محاولة لتأليب الرأي العام.ادعاء انتشار كورونا في السجونهذا ونفى مصدر أمني أيضًا، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بإنتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون ووفاة عدد من النزلاء نتيجة الإشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.وأوضح المصدر، أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية داخل السجون.إضراب سجين عن الطعامكما نفى مصدر أمني ما تم تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن إضراب النزيل خالد حمدي، المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائى صادر بحقه لاتهامه فى إحدى القضايا، عن الطعام.وبين المصدر، أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الصدد كاذب تمامًا.