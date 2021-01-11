مقتل 13 جنديا في كمين لـ«ولاية غرب إفريقيا» في نيجيريا

أعلنت مصادر عسكرية في نيجيريا مقتل 13 جنديا في كمين نصبه عناصر مرتبطة بتنظيم "ولاية غرب إفريقيا" في ولاية "يوبي" شمال شرقي البلاد.وقالت المصادر، حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الإثنين، إن عناصر هذا التنظيم أطلقوا النار على رتل عسكري بالأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ في قرية "جازاجانا" قرب بلدة "جوجبا" على بعد 30 كيلومترا من عاصمة الولاية "داماتورو".وأضافت أن الرتل العسكري كان في طريقه إلى قاعدة عسكرية تقع في بلدة "بني يادي" على بعد 50 كيلومترا من "داماتورو".يذكر أن منطقة "بوني يادي" تعد أحد معاقل هذا التنظيم الذي يشن هجمات ضد الجنود والمسافرين.