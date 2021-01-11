قطر ترفع سعر البيع الرسمي للخامين البحري والبري لشهر فبراير

أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الإثنين، أن قطر للبترول حددت سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري في فبراير عند علاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.وأفادت الوثيقة بأن سعر البيع الرسمي لخام قطر البري في فبراير تحدد عند 40 سنتا للبرميل فوق متوسط عماندبي على بلاتس، بزيادة قدرها 40 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.