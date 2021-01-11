سائق يذبح راكب في موقف المرج.. وقرار جديد بشأن المتهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الإثنين، تجديد حبس سائق متهم ذبح راكب لخلاف بينهم على تحميل السيارة المملوكة للمتهم بموقف المرج الجديدة، 15 يومًا علي ذمة التحقيق.أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يُفيد بوقوع مشاجرة وقتيل فى موقف المرج الجديدة بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة "م.ع"، 40 سنة، عامل، مقيم محافظة قنا، داخل موقف للسيارات أثر إصابته بجرح طعنى غائر بالرقبة، وتم نقله الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هـ.ا" سائق بسبب خلاف على تحميل السيارة.وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.