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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دير شبيجل»: أردوغان يخشى انتفاضة شعبية على غرار «جيزي»

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:03 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة "دير شبيجل الألمانية" إن القمع الكبير الذي واجه به الرئيس التركي رجب طيب أدروغان الاحتجاجات الطلابية الأخيرة، بسبب مخاوفه من تكرار سيناريو احتجاجات جيزي الشعبية الكبيرة في 2013 التي كانت بمثابة انتفاضة شعبية ضد أردوغان.

وأثار تعيين مليح بولو الموالي لأردوغان عميدًا لجامعة البوسفور، انتقادات كبيرة بين الطلاب والأساتذة فضلا عن الاتهامات الموجهه له بأنه زور رسالته للدكتوراه.

وتابعت الصحيفة الألمانية بدلا من أن تحتوي الشرطة التركية الاحتجاجات بطريقة سليمة، فقد حاصرت الشرطة التركية واحدة من أفضل الجامعات في البلاد، أغلق مئات من الضباط المسلحين بملابس مكافحة الشغب المدخل الرئيسي لجامعة البوسفور في إسطنبول صباح الأربعاء، وكانت خراطيم المياه جاهزة واتخذ ضباط الشرطة ببنادق الرصاص المطاطي مواقعهم.

كما حلقت طائرة مروحية فوق الحرم الجامعي، وكان من المفترض أن تمنع الحواجز العالية على الطرق وصول المتظاهرين من التجمع أمام البوابة.

وتابعت الصحيفة: تخشى حكومة أردوغان من أن يتحول انتقاد القيادة الجديدة إلى انتفاضة شعبية مثل احتجاج جيزي في عام 2013.

يأتي هذا فيما ترى الحكومة التركية الاحتجاج على أنه عمل مناهض للحكومة ويقول شريك أردوغان اليميني في الائتلاف الوطني دولت بهجلي: إن الاحتجاجات الطلابية تحرض على انتفاضة جيزي الثانية ولكن في جامعة البوسفور.

وتصور الحكومة مسيرات جيزي من عام 2013، والتي تم إشعالها في مشروع بناء في حديقة جيزي الصغيرة في اسطنبول، على أنها محاولة انقلابية يسيطر عليها متطرفون وقوات أجنبية.

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