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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أحيا فرح السادات ومات بجلطة».. محطات في حياة عبدالعزيز محمود

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:25 ص
عبدالعزيز محمود
عبدالعزيز محمود
هويدا سعيد
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تحل اليوم 11 يناير ذكرى ميلاد المطرب الراحل عبدالعزيز محمود، والذي اشتهر بين مطربي جيله بالأغاني الخفيفة والتي مازلت تمتعنا حتى الآن.

وفي السطور التالية نرصد أهم المحطات في حياة الراحل عبد العزيز محمود:

- أحيا فرح السادات:
بعد أن زاع صيته واشتهر بأغنية "يا نجف بنور" في فيلم "أنا قلبي دليلي" طلبه أنور السادات لإحياء حفل زفافه على السيدة جيهان بعدما طلبت أن يغنى مطرب "يا نجف بنور فى فرحها".

- مكتشف نعيمة عاكف:
اكتشف النجمة نعيمة عاكف، فكانت تعمل فى السيرك، وساعدها على أن تؤدى أول أدوارها فى فيلم "ست البيت"، الذى غنى فيه عام 1948 مجموعة من أجمل أغانيه التى رقصت عليها نعيمة عاكف.

- مرضه:
بعد انحسار الأضواء وتجاهل المنتجين له تسببذلك في شعوره بالحسرة بعد ما حققه من مجد وشهرة واسعة فأصيب بجلطة في القلب.

- المرض والوحدة:
في فترة مرضه لم يزره أحد من الفنانين ومع هذا الغياب، تدهورت الحالة النفسية للراحل، وتملكه الشعور بالانكسار وخيبة الأمل، خاصة أنه كان يعيش وحده، حتى 26 أغسطس من عام 1991 فاضت روحه إلى بارئها.

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