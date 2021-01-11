«أحيا فرح السادات ومات بجلطة».. محطات في حياة عبدالعزيز محمود

- أحيا فرح السادات:

- مكتشف نعيمة عاكف:

- مرضه:

- المرض والوحدة:

تحل اليوم 11 يناير ذكرى ميلاد المطرب الراحل عبدالعزيز محمود، والذي اشتهر بين مطربي جيله بالأغاني الخفيفة والتي مازلت تمتعنا حتى الآن.وفي السطور التالية نرصد أهم المحطات في حياة الراحل عبد العزيز محمود:بعد أن زاع صيته واشتهر بأغنية "يا نجف بنور" في فيلم "أنا قلبي دليلي" طلبه أنور السادات لإحياء حفل زفافه على السيدة جيهان بعدما طلبت أن يغنى مطرب "يا نجف بنور فى فرحها".اكتشف النجمة نعيمة عاكف، فكانت تعمل فى السيرك، وساعدها على أن تؤدى أول أدوارها فى فيلم "ست البيت"، الذى غنى فيه عام 1948 مجموعة من أجمل أغانيه التى رقصت عليها نعيمة عاكف.بعد انحسار الأضواء وتجاهل المنتجين له تسببذلك في شعوره بالحسرة بعد ما حققه من مجد وشهرة واسعة فأصيب بجلطة في القلب.في فترة مرضه لم يزره أحد من الفنانين ومع هذا الغياب، تدهورت الحالة النفسية للراحل، وتملكه الشعور بالانكسار وخيبة الأمل، خاصة أنه كان يعيش وحده، حتى 26 أغسطس من عام 1991 فاضت روحه إلى بارئها.