أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف كورونا

نزلت الأسهم الأوروبية عن ذروة ما يزيد عن عشرة أشهر اليوم الاثنين مع جني مستثمرين الأرباح بعد أسبوع قوي، بينما دفعت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة والبر الرئيسي للصين أسهم الطاقة والتعدين للهبوط.ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وفقد المؤشر الألماني 0.4 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.وقالت يورونكست المشغلة للبورصات إنها أصلحت مشكلة فنية أثرت على التداول في العقود الآجلة الخاصة بالمؤشر كاك 40.وأعلنت ألمانيا عن تزايد الإصابات في حين تخضع أوروبا لأشد القيود صرامة بينما شهدت الصين أكبر زيادة يومية فيما يزيد عن خمسة أشهر.وانخفضت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع هبوط أسعار النفط جراء تجدد المخاوف حيال الطلب على الوقود عالميا في ظل تزايد الإصابات بكورونا.وفقدت أسهم شركات التعدين 0.4 بالمئة مع ضغط الدولار القوي على أسعار السلع.واستقر المؤشر القيادي في لندن تقريبا، وقفزت أسهم جيه.دي سبورتس لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة خمسة بالمئة بعدما توقعت أن تأتي الأرباح المالية لعام 2021 أعلى كثيرا من توقعات السوق الحالية.