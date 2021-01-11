رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 24 ألفا و700 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:54 ص
الكهرباء
الكهرباء
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين بلغ 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و365 ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة كذلك خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016؛ حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

موضوعات متعلقة

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

الجمال يتفقد العيادات الخارجية في جولة مفاجئة بمستشفى أسيوط الجامعي

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني

باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة