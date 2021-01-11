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منوعات

5 نصائح لجعل رحلتك القادمة صديقة للبيئة بقدر أكبر

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:53 ص
رحلتك القادمة
رحلتك القادمة
وكالات
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إذا كنت تخطط بالفعل للقيام برحلة كبيرة بمجرد انتهاء فترة تفشي وباء كورونا، فربما عليك أن تستغل الوقت الإضافي الذي تقضيه في المنزل للتفكير في طرق أكثر صداقة للبيئة، يمكنك اتباعها أثناء رحلتك.

وقام عاملون في منظمة حماية المستهلك الألمانية، "شتيفتونج فارينتست"، معنيون بإجراء اختبارات، بتجميع قائمة من خمس نصائح، للاستعانة بها من أجل رحلة صديقة للمناخ بقدر أكبر.

أولا، الوجهة: يجب على المسافرين محاولة ركوب حافلة أو قطار إذا كان السفر لمسافات تصل إلى 800 كيلومتر وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى الوجهة المرغوب فيها بدون سيارة، فإنه من المنطقي أن يتشارك عدد من الأشخاص في سيارة واحدة بدلا من ذهاب كل منهم بشكل منفصل.

ثانيا، الطيران: إذا كنت ستلجأ للسفر الجوي، فمن الأفضل أن تكون رحلة الطيران، مباشرة. حيث أن الطيران من هانوفر في ألمانيا إلى جران كناريا في إسبانيا، مع التوقف في برشلونة، ينتج عنه زيادة فانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 بالمئة، بحسب إحصاءات العاملين في منظمة حماية
المستهلك الألمانية.

ثالثا، أماكن الإقامة: يعتبر استهلاك الطاقة والمياه في مواقع التخييم، في أغلب الاحيان، أقل بكثير من قدر الاستهلاك في الفنادق، فمن الممكن أن يؤدي اختيار فندق صديق للبيئة إلى تحسين إسلوب تعاملك مع المناخ.

رابعا، بمجرد الوصول إلى هناك: فإن ممارسة رياضات مثل السير لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة، لا يعد أمرا مفيدا للصحة فحسب، بل إنه مفيدة للبيئة.

خامسا، أختام التصديق: يمكن لأي شخص يريد السفر بطريقة صديقة للبيئة بصورة أكبر، أن يقوم بالبحث عن أختام تصديق تثبت صحة ذلك، ويمكن ذلك من خلال القيام بالقليل من البحث عبر الإنترنت.

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