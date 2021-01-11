وزير التعليم يعلق على سيناريوهات امتحانات العام الدراسي الحالي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد عن سيناريوهات عقد امتحانات العام الدراسي الحالي 20202021، خاصة بعد تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة نصف العام فى 20 فبراير.وأكد الوزير، خلال تصريحات له بأحد جروبات الواتس، أن هذا الكلام سابق لأوانه وسوف يتم الاستقرار على الحال الأمثل، بعد تقدير الموقف فى منتصف فبراير.كانت ترددت أنباء عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لدمجها مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو عقد الامتحانات عقب العودة من إجازة منتصف العام يوم 20 فبراير.