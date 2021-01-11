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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبير مستشاري أردوغان يدير منظمة سرية للاغتيالات برعاية الحزب الحاكم

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:50 ص
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
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كشف الكاتب التركي إيشيك كانصو، في مقال بـ«جمهورييت» عن فضائح جديدة لرجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال كانصو: «إن شركة سادات التي يملكها تانريفردي، وهو المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدمت خدمات لجماعات قتالية غير حكومية، وتتولى تدريبهم وتجنيدهم للقيام بمهام سرية تحت إشراف الاستخبارات التركية»، وأنه دعم وتمويل فرق الاغتيالات، أو ما يعرف بـ«الجلادين».

يذكر أن شركة سادات تقدم تدريبات تعرف باسم «غلاديو» نسبة إلى شبكة غلاديو أكبر شبكة إرهابية وأكثرها نفوذًا في أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين.

وكان الجنرال العسكري المتقاعد تانريفيردي قد صرح في وقت سابق، أنه قام بتأسيس «سادات» بناءً على طلب مسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكان تانريفردي قد تقدم باستقالته من منصبه كمستشار لأردوغان بعد أسابيع من إعلانه في خطاب عام بأن شركته تمهد الطريق لمجيء المهدي المنتظر، فيما ارجع استقالته إلى تقدمه في العمر، إلى جانب حملة تشويه أطلقت ضده، بسبب مزاعمه الخرافية عن المهدي المنتظر في تركيا.

وبحسب المعلومات الموجودة على الموقع الرسمي لـ «سادات» فإنها تقدم خدمات التدريب العسكري، والتدريب على العمليات البرية، والتدريب على إنشاء الكمائن والعمليات الاستخباراتية وإطلاق الغارات، والهجمات التخريبية، وتدريبات القناصة.

كما تقدم «سادات» تدريبات على القيام بعمليات الاغتيال، في سرية وقتل شخصيات معينة، بعد استهدافها ومراقبتها.

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