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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر تكشف حدثا عسكريا في كوريا الشمالية جرى ليلا

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:45 ص
جيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية
مروة عنبر
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كشف جيش كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية أجرت عرضا عسكريا ليليا، لمؤتمر حزب العمال الحاكم.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان لها، بأن العرض جرى في ساحة كيم إيل سونج في العاصمة بيونج يانج، لافتة إلى أن العرض ربما يكون مجرد تدريب، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، كشف في تصريحات سابقة، عن اكتمال خطط تصنيع غواصة تعمل بالطاقة النووية، هذا إلى جانب زيادة قوة أسلحته الاستراتيجية النووية ومداها بحيث تصل إلى 15 ألف كيلومتر، مع تقليص حجمها ووزنها.

وقال "كيم" أمام المؤتمر الثامن للحزب الحاكم، إن كوريا الشمالية يجب أن تركز وتتطور، واصفا في الوقت نفسه الولايات المتحدة بأنها أكبر عقبة أمام ثورتنا وأكبر أعدائنا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مضيفا أنه تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغواصة نووية، وهو على وشك الدخول في عملية المراجعة النهائية، وأنه يتعين على بلاده مواصلة تطوير التكنولوجيا النووية وإنتاج رؤوس حربية نووية خفيفة وصغيرة الحجم لاستخدامها وفقا للأهداف المحددة.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي على ضرورة تعزيز بيونج يانج لقدراتها الهجومية الدقيقة بحيث تصبح قادرة على إصابة الأهداف على مدى 15 ألف كيلومتر، فضلا عن تطوير رؤوس حربية نووية أصغر حجما وأخف وزنا وأبعد مدى، وتابع من الحماقة والخطورة عدم تقوية قدراتنا بشكل مستمر في الوقت الذي نرى فيه أسلحة العدو وهي تتطور.

وتأتي تصريحات كيم قبل أقل من أسبوعين من تولي جو بايدن، منصبه رئيسا للولايات المتحدة، وفي وقت شهدت العلاقات بين كيم والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اضطرابا.

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