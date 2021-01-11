«قطاع الأعمال» تكشف تفاصيل إعادة «مصر الجديدة للإسكان» للمنافسة

- الأسهم الأوروبية

- مشروع هليو بارك (1695 فدان)

مشروع مبنى غرناطة التاريخي

مشروع حديقة الميريلاند

غيرت وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مايو 2020 ليضم أعضاء ذوي خبرات عالية وفريق عمل متكامل للنهوض بالشركة وتطوير أداءها والمنافسة بقوة مع شركات القطاع الخاص.وتم الإعلان رسميا في أكتوبر 2020 عن خطة استراتيجية لتطوير الشركة، بعد أن قام المجلس الجديد بدراسة وضع الشركة وتحديد نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص التى تتمتع بها الشركة، وبعد مناقشات مع الشركة القابضة والوزارة استمرت لعدة أسابيع تم الاستقرار على ملامح الخطة التى ستنتهجها الشركة خلال السنوات الخمس القادمة.وتم البدأ في العمل على كافة محاور الخطة المختلفة وفقًا لما يلي:تم التعاقد مع إحدى الجهات لإعداد الدراسات التسويقية والتى سيتم بعد انتهاءها استخدام نتائجها في تطوير المخطط العام للمدينة ليكون موافقًا لمتطلبات السوق الحالية ومشتملًا على كافة العناصر المطلوبه لتحقيق التنمية المتكاملة في المدينة، وتم اختيار مساحات من الأرض (400 فدان) لتقوم الشركة بتنميتها وعمل مشروعات جديده عليها وتم اختيار قطعتين بمساحة إجمالية 500 فدان للشراكه مع مطور عقاري.ووضعت خطة متكاملة للانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق في المدينة، وكذلك الانتهاء من مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها حاليًا بتكلفة متوقعة في حدود 550 مليون جنيه، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات والبنوك لتمويل هذه الأعمال من خلال حوالات حق لأراضي وعقارات تم تسليمها لأصحابها وبقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه، كما تم اختيار أماكن محددة لتنفيذ أعمال التطوير عليها كنموذج لما سيتم تنفيذه في باقي المدينة تشمل تطوير البوابات والطريق الرئيسي.ولتحقيق تمويل لأعمال التنمية المتكاملة والمشروعات التى ستقام على مساحة 400 فدان، تم اختيار مساحة 270 فدان تقع خارج حدود المدينة على طريق الإسماعيلية ليتم طرحها في مزاد عام.وفقًا للخطة فإنه سيتم عمل تعديل شامل للمخطط العام المعتمد وفقًا للقرار الوزارى الصادر في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع مطور عقاري رئيسى سيتم التعاقد معه للشراكه على كامل مساحة الأرض ويتم حاليًا إعداد كراسة الشروط والعقد المقترح للشراكة والإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل العروض من شركات التطوير العقارى الكبرى فى مصر، وقد تلقت الشركة العديد من خطابات النوايا من شركات تطوير كبيرة تعمل ف مصر أبدت رغبتها في الدخول في هذه الشراكة وقدمت بالفعل عروض مبدئية لتلك المشاركة.- سيتم خلال عام على الأكثر استدعاء زيادة في رأس مال الشركة ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال التمويل المطلوب.- حصر وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركة في مصر الجديدة.تم التواصل مع العديد من المستثمرين من ذوى الخبرات المتنوعة لاستغلال هذا المشروع، وسيتم خلال الفترة القصيرة القادمة (خلال شهرين) طرحه للاستغلال بعد ورود عروض فنية ومالية مبشرة.يتم حاليًا العمل على حل مشكلة المستثمر والتواصل مع مستثمرين آخرين لاستغلال باقي المساحات، كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في 28112020 ليتوافق مع تعديلات قانون الأعمال العام الجديد وتم إضافة عضوين جديدين للمجلس يمثلان إضافة كبيرة له.- ويتم حاليًا عمل إعادة هيكلة للشركة بالكامل ووضع هيكل جديد لإدارة الشركة والاستعانة بخبرات عالية ومتنوعة لتغطية احتياجات الشركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.