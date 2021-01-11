مصرع موظف وإصابة زميله في حادث تصادم ببني سويف

لقي موظف بشركة الكهرباء مصرعه وأصيب زميله، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مصنع الأسمنت بدائرة محافظة بني سويف.ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف "سيد. ع. م" 52 سنة، موظف بشركة الكهرباء، وتم إيداعه بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة آخر ويدعى "حماده.س.م"30 سنة موظف بشركه الكهرباء مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح جوده عمر مدير المستشفى.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.