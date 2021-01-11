الاحتلال الإسرائيلي يحذر من تصعيد عنف المستوطنين بالضفة الغربية

حذّرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من اندلاع موجة تصعيد جديدة بالضفة الغربية، بسبب عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.وبحسب صحيفة (هآرتس) العبرية، فإنّ هناك تخوفات لدى المنظومة الإسرائيلية من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وعناصر الشرطة بالضفة الغربية.ونقلت الصحيفة عن تقارير المنظومة الأمنية، أنّه خلال العام 2020 تم الإبلاغ عن وقوع 370 حادثة عنف من المستوطنين، فقط 10% منها كانت ضد أفراد بالشرطة أو الجيش "الإسرائيلي".ووفق للتقرير، فإنّه حوالي 206 حادثة من هذه الحوادث، وقعت تحت بند جريمة قومية، شملت هجمات وتخريب ممتلكات وقذف حجارة تجاه الفلسطينيين، قام بها عناصر شبيبة التلال الإرهابية.وقالت الصحيفة: "إنّ مصدر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أكّد على أنّ الاحتلال فقد سيطرته على سلوك هذا التنظيم الإرهابي، الذي قد يؤدي بالنهاية إلى كارثة قومية، قد يشعل موجة تصعيد بالضفة".