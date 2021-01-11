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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:37 ص
الدكتور حسام حسني،
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن اللقاح الصيني المستخدم ضد كورونا هو اللقاح الآمن حتى الآن، وسط مجموعة اللقاحات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح «حسني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأعراض الجانبية التي صاحبت اللقاح عند بدأ التجارب عليه في مصر، كانت أعراض بسيطة حيث اشتملت على ارتفاع في درجات الحرارة وصداع.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان تعاقدت على هذه الجرعات لتوفير أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين في أقل فترة زمنية ممكنة.

ولفت إلى أن المواطنين قادرين على قادرين تمامًا على تقليل أعداد الإصابات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الدولة تقوم بما عليها من مسئولية ودور تجاه المواطنين على أكمل وجه، حيث يوجد أكثر من 360 مستشفى مفتوحة، و34 مستشفى صدر، و47 مستشفى حميات، ومجهزة بأعلى الإمكانيات، كما أن كل الأدوية التي يتم تلقيها لمرضى كورونا من أحدث وأحسن البروتوكولات العلاجية والدواء عالميًا، مطالبًا المواطنين بالقيام بدورهم واتباع الإجراءات الوقائية.

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