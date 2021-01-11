قبل جلسة الغد.. كيف ينتخب رئيس مجلس النواب ووكيليه؟

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، ووفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول رئيسه والوكيلين.وترصد "الدستور" طبقا للائحة إجراءات وآليات انتخاب الرئيس والوكيلين لمجلس النواب، حيث يتم انتخابهم لمدة الفصل التشريعي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، وهو ما يعنى أنه يمكن إجرائها على أكثر من جلسة.ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.وأكدت اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.