كورونا يغرم كوريا الجنوبية 10.7 مليار دولار إعانات بطالة

أظهرت بيانات حكومية رسمية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين أن البلاد ضخت 11.85 تريليون وون (أي ما يعادل 10.79 مليار دولار أمريكي) في إعانات البطالة في العام الماضي وسط مواجهة الشركات لتحديات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقالت وزارة التوظيف والعمل - وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني إن الحكومة دفعت أكثر من 956 مليار وون لدعم البحث عن عمل في ديسمبر، وبذلك يصل الإجمالي السنوي إلى 11.85 تريليون وون.وتهدف أموال دعم البحث عن عمل إلى مساعدة العاطلين عن العمل في العثور على وظائف، وتُعرف عادة باسم إعانات البطالة لأنها تمثل معظم إعانات البطالة، وكان أعلى مستوى سابق قد سجل في عام 2019، عندما دفعت الحكومة 8.09 تريليون وون في إعانات البطالة.وعزت الوزارة زيادة العام الماضي جزئيا إلى تمديد فترة السداد التي بدأت في أكتوبر 2019، وفي الشهر الماضي، بلغ عدد المتقدمين الجدد للحصول على أموال دعم البحث عن عمل، 108 آلاف شخص، بزيادة قدرها 12.5% عن ديسمبر 2019.من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص المشمولين بتأمين العمل الحكومي بمقدار 239 ألفا (1.7%) إلى 14.08 مليون.