4 ملايين و5 آلاف عاطل عن العمل في تركيا خلال شهر واحد

أصدرت هيئة الإحصاء التركية "TSI"، تقريرها حول البطالة لشهر أكتوبر 2020، وقالت إن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل يبلغ 4 ملايين و5 آلاف شخص.ووفق الإحصاءات الرسمية التي تشكك بها المعارضة، فقد انخفض العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا في الفئة العمرية 15 فأكثر في أكتوبر 2020 بمقدار 391 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها حيث سجل 4 ملايين و5 آلاف شخص. في نفس الفترة، بلغ معدل البطالة 12.7٪ بانخفاض 0.7 نقطة مئوية.وفق التقرير الحديث بلغ معدل البطالة غير الزراعية 14.8٪ بانخفاض 0.9 نقطة مئوية.يذكر أنه في الشهر الماضي كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، قال في ديسمبر الماضي إن نسبة البطالة التي تبلغ 12.7% وفق هيئة الإحصاء غير صحيحة، والنسبة الحقيقية للبطالة في تركيا خلال شهر سبتمبر 2020 وصلت إلى 26.4%.كما قال اتحاد نقابات العمال، أن بيانات هيئة الإحصاء التركية، لا تعكس بدقة معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل، خاصة بعد الضرر الذي أحدثه فيروس كورونا على التوظيف، حيث قال الاتحاد في تقرير: أن عدد العاطلين عن العمل بشكل عام قد ارتفع إلى 9.5 مليون، أوضح أن معدل البطالة وصل بشكل عام إلى 26.4٪ في سبتمبر.