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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

25 سفينة للحاويات والبضائع ترسو بميناء دمياط

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:29 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13 ألفًا و640 طنا تشمل 950 طن أسمنت وسبعة الآف و900 طن رمل وثلاثة آلاف و40 طنا من كسب صويا وألفا و750 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60 ألفًا و104 أطنان تشمل 18 ألفًا و200 طن ذرة وستة آلاف و600 طن فول صويا وألفًا و257 طن خشب زان وألفين و791 طن حديد وألفين و80 طن زيت و17 ألفًا و876 طن قمح و11 ألفًا و300 طن خردة. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 130 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وطماطم وبسلة وفلفل وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (خس وبرسيم وبصل) وفواكه (فراولة وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وانجلترا واندونيسيا وسنغافورة وسريلانكا وسلوفينيا واليونان وروسيا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120 ألفًا و150 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72 ألفا و842 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية ألف و250 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات ثلاثة الآف و686 شاحنة.

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