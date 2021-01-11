حجز دعوى «إلغاء شطب صاحب سلسلة صيدليات من النقابة» للتقرير

حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، الدعوى رقم 24213 لسنة 74 ق، والمطالبة بإلغاء قرار شطب صاحب سلسلة صيدليات شهيرة من سجلات نقابة الصيادلة؛ للتقرير.واختصمت الدعوى وزير الصحة بصفته، وذكرت أن الطاعن فوجئ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بشطب اسمه من سجلات نقابة الصيادلة، وأنه لم يُبلغ رسميًا بقرار الشطب.وتدخل الصيدلي هاني سامح انضماميًا مع وزير الصحة ضد الطاعن وقدم الأحكام التى تفيد شطبه من سجلات الصيادلة.وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق برفض الاستشكال المقدم من، صاحب هذه الصيدليات، على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بشطب عضويته من الجداول العامة للنقابة.وسبق لمحكمة استئناف القاهرة تأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 2016 من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة، من نقابة صيادلة مصر، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 14 صيدليًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.وتعود أحداث الواقعة إلى 29 فبراير، 2016 عندما أحال مجلس نقابة الصيادلة الطاعن و14 صيدليًا آخرين إلى مجلس التأديب الذي قرر مجازاتهم في 26 فبراير 2017 بإسقاط عضوياتهم جميعًا من النقابة، ليستأنفوا على القرار أمام محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم بتأييد إسقاط عضوية الصيدلي صاحب سلسلة الصيدليات وتخفيف عقوبة باقي الصيادلة.وأوضحت أوراق الدعوى أن الصيادلة البالغ عددهم 14 طبيبًا، باعوا اسماءهم التجارية لصيدلي شهير ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.