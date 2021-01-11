ارتفاع كبير في عجز الحساب الجاري التركي

اتسع عجز الحساب الجاري التركي إلى 4.06 مليار دولار في نوفمبر، مع استمرار الطلب على الواردات مثل الذهب حتى بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.وقال البنك المركزي التركي على موقعه على الإنترنت يوم الاثنين، إن فجوة الحساب الجاري نمت من 15 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي، مما رفع العجز المستمر لمدة 12 شهرًا إلى 38 مليار دولار.وكان من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا قدره 3.7 مليار دولار في نوفمبر، وفقا لمتوسط ​​تقدير في استطلاع أجرته رويترز على 11 اقتصاديا الأسبوع الماضي، وتراوحت التوقعات بين 1.1 مليار دولار و4.1 مليار دولار. وهو أكبر عجز منذ أغسطس 4.71 مليار دولار.واتسعت فجوة الحساب الجاري في تركيا بشكل حاد، مدفوعة بطفرة الاقتراض المدعومة من الحكومة، وفرضت ضغوطا على الليرة المحاصرة، التي تراجعت إلى مستويات قياسية متتالية العام الماضي، كما دفعت خسائر الليرة وارتفاع التضخم البنك المركزي للتدخل وزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمئة من 8.25 بالمئة في سبتمبر.وهبطت الليرة 1.6 بالمئة إلى 7.49 للدولار يوم الاثنين.