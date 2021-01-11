إغلاق 3 منشآت وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة بحي غرب الإسكندرية

أغلق حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، 3 منشآت، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال حملة مسائية على المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم بمنطقة مينا البصل.شملت الحملة كل من شارع المكس وشارع أم السلطان، وشارع القفال، وقد شارك بالحمله كل من معاون محافظ الإسكندرية، والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي والإيرادات ورخص المحلات بالحي.هذا وقد أسفرت الحملة المسائية عن تحرير عدد 9 غرامة فورية ( 50 جنيهًا) وذلك لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية والعامة، وغلق مقهي بشارع المكس، وعدد 2 منشأه وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم التحفظ على 36 كرسي وعدد 24 طاولة ودومنيو بالإضافة إلى عدد من الإشغالات المتنوعة.ومن جانبها شددت رئيس حى غرب على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين، ونوهت باستمرار تنفيذ الحملات بنطاق حي غرب علي مدار اليوم وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.