تصدرت التريند بصورة ابنتها الجديدة.. من هي مريم أوزرلي؟

تصدرت النجمة مريم أوزرلى والشهيرة بـ"السلطانة هويام" مواقع البحث المختلفة، وذلك بعد نشر صورة لها وهي ترضع طفلتها الثانية وهي في فراش المستشفى خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، وهي الصور الأولى لابنتها الثانية التى أنجبتها يوم الجمعة 8 يناير الماضى.ونرصد في السطور التالية من هي مريم أوزرلي:من مواليد 1983 لأب تركي وأم من أصول ألمانية، وكانت تعيش في ألمانيا، ولكنها جاءت إلي تركيا للعمل في التمثيل وتبلغ من العمر 37 عاما.بدايتها كانت في ألمانيا حيث عملت لمدة 10 سنوات في المسرح هناك، وقد رشحتها زميلة تركية لمسلسل "حريم السلطان" واكتسبت شهرة واسعة في تركيا بعد عرض المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا وخارجها، وحصلت على عدد من الجوائز على دورها في "هويام".وقعت في مشاكل على السوشيال ميديا واتهمها جمهورها بازدراء الأديان بسبب بعض المنشورات عبر حسابها على "إنستجرام".أطلقت مجموعة مستحضرات تجميل تحمل اسمها.أجرت عددا كبيرا من عمليت التجميل التي غيرت ملامحها وكانت سبب هجوم كبير عليها، حيث تلقت الكثير من حقن البوتوكس، حيث أطلق عليها في تركيا صاحبة أكثر عمليات تجميل.