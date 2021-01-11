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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:11 ص
المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بقدرة "120 M V.A" قابلة للتوسع مستقبلا حتى "200 MV.A"، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد "66 K. V"، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية "محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس".

وفي بيان لوزارة الإسكان، أكد رئيس الجهاز البدء في أعمال تنفيذ تحميل محطه محولات المنطقه الصناعيه لتغذيه جميع موزعات المنطقه الصناعيه من محطة محولات المنطقة الصناعية وفصل احمال المنطقه الصناعيه تماما عن السكني حيث تم البدء في اختبارات كابلات التغذية بطول 15 كم من إجمالي 65 كم لتكون موجودة، وذلك للبدء في أعمال الحفر والتركيبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن تكلفة تنفيذ المحطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات للمحطة والكابلات تمهيدًا لوضع الجهد عليها، وتشغيلها فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري يناير 2021.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحطة سوف تقوم بتغذية ٧ موزعات بالمنطقة الصناعية بالكامل، بجانب تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات الصرف الصحى ورافع المياه للمنطقة الصناعية.

وأشار المهندس أحمد على، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للكهرباء، إلى أن تشغيل محطة المحولات سيؤدي إلى فصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن الأحمال السكنية، مما يساهم في استقرار التيار الكهربائي لأحمال جميع المصانع بالمنطقة الصناعية.

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