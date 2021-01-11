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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

الحكومة تنفذ مشروع المليون ونص فدان على 3 مراحل (إنفوجراف)

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:45 ص
مشروع المليون ونص
مشروع المليون ونص فدان
سمر محمدين
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تستهدف الدولة المصرية عودة تاريخها كدولة زراعية رائدة من خلال إقامة المشروعات الزراعية العملاقة، إذ تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات قومية لاسيما مشروع "مليون ونصف فدان"، لتحسين جودة الإنتاج الزراعية بالإضافة إلى استصلاح مزيد من الأراضي لزيادة معدلات الإنتاج.

و منذ بضعة سنوات وتحديدًا عام 2015 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع " المليون ونصف المليون فدان "، وهو أحد المشروعات القومية العملاقة وواحدًا ضمن ركائز برنامج " خطوة نحو المستقبل " الذي تنفذه الدولة، وترصد "الدستور" مراحل تنفيذ المشروع القومي الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية في مصر.

- إقامة قرى ريفية نموذجية

يستهدف مشروع المليون ونصف فدان الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل مخلفة، إقامة عدد من القرى الريفية النموذجية، لمعالجة مشكلات الماضي وإقامة ريف مصري حديث، فضلا عن توافر النشاط الزراعي أو الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية، والتعبئة، والتغليف، وإنتاج الزيوت، وفق خطط ودراسات علمية.


- التنفيذ على 3 مراحل

ينقسم المشروع على ثلاث مراحلة رئيسية، تضم المرحلة الأولى من "المليون ونصف فدان" 9 مناطق بإجمالي مساحات 500 ألف فدان، علي أن يكون مصدر الري هو المياه الجوفية في أماكن مثل الفرافرة والري السطحي في مناطق أخرى ومنها توشكى.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع حوالي 9 مناطق، بمساحات 490 ألف فدان تروى غالبيتها بالمياه الجوفية.

على أن تأتي المرحلة الثالثة بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، موزعة بين الفرافرة ومنطقة الطور بجنوب سيناء وغرب المنيا.
الحكومة تنفذ مشروع المليون ونص فدان على 3 مراحل (إنفوجراف)
الحكومة تنفذ مشروع المليون ونص فدان على 3 مراحل (إنفوجراف)

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