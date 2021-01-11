أبو حسنة: الأزمة المالية «لأونروا» ستستمر خلال الشهر الحالي

قال المستشار الإعلامي "للأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الإثنين، إنّ "أونروا" تعاني من أزمة مالية متراكمة منذ سنوات طويلة، تجلت خلال الشهور الأخيرة بصورة كبيرة.وأضاف أبو حسنة: "أنّ "أونروا" بذلت جهود كبيرة وغير مسبوقة لدفع رواتب موظفيها لشهر 12 ".وأوضح أنّ الأزمة المالية قد تستمر لشهر يناير الحالي، ولكننا نحضر لمؤتمر دولي هام من أجل خطة إستراتيجية هامة لبرامج "الأونروا".واختتم أبو حسنة، حديثه قائلًا: "الأزمة المالية واضحة تمامًا في ظل تزايد أعداد اللاجئين، ولا يوجد تناسب ما بين الخدمات المقدمة وما بين التمويل".