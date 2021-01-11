رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان: خطة استراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:07 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع المرافق، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020-2050"، وكذا موقف تنفيذ الإجراءات والحلول لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، وتتضمن الخطة 4 محاور، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية، عن طريق توسعات المحطات القائمة، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرًا بمياه الأمطار الغزيرة، بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، وكذا إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

لقاح «موديرنا» الأمريكي يصل إلى ألمانيا اليوم

«المرأة الخارقة» يواصل تصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 11-1-2021

الأمير تشارلز يحث الشركات على وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة

ورش فنية ولقاءات أدبية بقصر ثقافة الوادي الجديد

أمسيات شعرية بقصر ثقافة الشرقية