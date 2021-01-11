رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تستعرض تقرير انتهاء أزمة العالقين المصريين بالإمارات

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:05 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد
وفاء علي
طباعة
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود الوزارة والجهات المتعاونة على مدار ثلاثة أسابيع كاملة لحل تداعيات أزمة العالقين في الإمارات المتوجهين لدولة الكويت، وتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران الى إلكويت.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم، اجتماعًا مع مينا زاهر المحامي بدبي، ومحمد عبد الرازق، من رموز الجالية المصرية بالإمارات، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وهما لهما دورًا كبيرًا في استقبال وتسكين العالقين المصريين وتنظيم هذه العملية خلال الفترة الماضية، وتنسيق عمليات تقديم الدعم المادي والمعنوي المقدم من الجهات المختلفة لمساعدة العالقين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقًا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحقت به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.

وأعربت الوزيرة عن بالغ شكرها لكل من قدم دعم أو مساندة خلال أزمة المصريين العالقين بالإمارات بسبب غلق حركة الطيران إلى دولة الكويت، وما تم بذله من وجهود مضنية خلال الفترة من 22 ديسمبر وحتى الآن، شملت العمل على عدد من المحاور الهامة بداية من حصر عدد العالقين والسعي لتوفير أماكن إقامة لمن سجلوا على استمارة وزارة الهجرة للعالقين كأولوية أولى لحين فتح خطوط الطيران الكويتية، وخلال هذه الفترة تم تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم المادي والمعنوي مع توفير أدوية ووجبات غذائية للعالقين، بالإضافة للتواصل مع شركات الطيران لتنسيق سفر المصريين العالقين بعد فتح خطوط الطيران وتسكين مئات العالقين، مؤكدة أن ما تم من تعاون وجهد بين كافة الجهات والأشخاص يعد غير مسبوق نظرا لعدد العالقين الكبير وما تطلبه من دعم طوال هذه الفترة.

كما وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسلطات المعنية بدولتي الإمارات والكويت على ما قُدم من تسهيلات للمصريين العالقين بالإمارات لمد فترة الإقامة للعالقين بها، كذلك عمل تحليل "pcr" لكافة الراغبين من العالقين مجانًا مراعاة لظروفهم، مناشدة المصريين الراغبين في مغادرة الإمارات نحو الكويت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالدولة، وعلى من ثبت إصابته بفيروس كورونا بتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل المغادرة حتى يتمكن من السفر.

موضوعات متعلقة

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

لقاح «موديرنا» الأمريكي يصل إلى ألمانيا اليوم

«المرأة الخارقة» يواصل تصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 11-1-2021

الأمير تشارلز يحث الشركات على وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة

ورش فنية ولقاءات أدبية بقصر ثقافة الوادي الجديد

أمسيات شعرية بقصر ثقافة الشرقية