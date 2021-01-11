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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعادة فتح 5 طرق بعد تلاشي الشبورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:02 ص
إعادة فتح طرق
إعادة فتح طرق
عمرو المزيدي
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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، فتح طريقى السويس الصحراوي والساحلي الدولى من بوابات الحمام، بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أي حوادث مرورية، كما أعلنت فتح محور 26 يوليو في الاتجاهين وفتح طريقي الإسماعيلية الصحراوي والفيوم الصحراوي.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على الطرق السريعة، وقامت إدارة المرور بإغلاق 10 طرق، وأهابت بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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