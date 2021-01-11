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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إثيوبيا تعتقل العقل المدبر لاستراتيجة المجلس العسكري بجبهة «تيجراي»

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:02 ص
إثيوبيا تعتقل
إثيوبيا تعتقل
منار احمد
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أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإثيوبي نقل من أقليم تيجراي إلى أديس أبابا، عددُا من قادة الجبهة الشعبية، وعلى رأسهم العقل المدبر لاستراتيجية المجلس العسكري للجبهة، سبحات نيجا.

وقالت الوكالة الإثيوبية، إنه بالإضافة إلى سبحات نيغا، تم نقل 8 قادة آخرين من المجموعة الذين تم أسرهم في أثناء القتال في إقليم تيجراي، إلى أديس أبابا، أول أمس السبت.

ووفقا للجيش الإثيوبي، تم القبض على سبحات مختبئا في خندق جبلي من الصعب الوصول إليه، وبه ممر ضيق وعميق وشديدة الانحدار.

وتم اعتقال زعيم المجلس العسكري أيضا مع أعضاء سابقين في قوة الدفاع الوطني الذين تعتبرهم إثيوبيا خونة، وكانوا يدربون مقاتلي المجلس العسكري ويشاركون في القتال معهم.

تجدر اﻹشارة إلى أن الجيش الإثيوبي أعلن الجمعة الماضي، أنه تم القبض على سبحات نيغا العقل المدبر للاستراتيجية التي خلقت الفوضى خلال السنوات الـ 27 الماضية في إثيوبيا، وأدت مؤخرًا إلى حرب دموية في تيجراي.

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