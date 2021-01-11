مقتل ضباط وإصابة 15 من قوات الأمن الأفغاني في انفجار سيارة

أعلن مسؤول أمني أفغاني، اليوم الإثنين، مقتل ضابط أمن وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة، استهدفت عناصر من المديرية الوطنية للأمن الأفغاني في إقليم هلمند جنوب البلاد.وقال مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «بجفاك» الأفغانية، إن السيارة المفخخة استهدفت شاحنة صغيرة تابعة لإدارة الأمن الوطني الأفغاني في منطقة مختار بمدينة لشكارجاه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك التفجير حتى الاَن.