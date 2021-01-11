رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لقاح «موديرنا» الأمريكي يصل إلى ألمانيا اليوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:59 ص
لقاح مودرنا
لقاح مودرنا
وكالات
طباعة
من المقرر أن يصل لقاح كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية إلى ألمانيا اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إن اللقاح سيصل إلى نقطة توزيع مركزية في ألمانيا اليوم، وسيُجرى توزيعه إلى الولايات اعتبارا من غد الثلاثاء، موضحا أنه بعد ذلك يمكن أن تبدأ مراكز التطعيم في التطعيم بهذا اللقاح.

وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك خيار في الحصول على هذا اللقاح أو ذلك الذي طورته شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، موضحا أن الكميات المتوفرة حاليا ضئيلة للغاية.

ويتوقع شبان وصول مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" لألمانيا بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، و50 مليون جرعة على مدار العام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

لقاح «موديرنا» الأمريكي يصل إلى ألمانيا اليوم

«المرأة الخارقة» يواصل تصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 11-1-2021

الأمير تشارلز يحث الشركات على وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة

ورش فنية ولقاءات أدبية بقصر ثقافة الوادي الجديد

أمسيات شعرية بقصر ثقافة الشرقية