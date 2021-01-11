لقاح «موديرنا» الأمريكي يصل إلى ألمانيا اليوم

من المقرر أن يصل لقاح كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية إلى ألمانيا اليوم الاثنين.وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إن اللقاح سيصل إلى نقطة توزيع مركزية في ألمانيا اليوم، وسيُجرى توزيعه إلى الولايات اعتبارا من غد الثلاثاء، موضحا أنه بعد ذلك يمكن أن تبدأ مراكز التطعيم في التطعيم بهذا اللقاح.وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك خيار في الحصول على هذا اللقاح أو ذلك الذي طورته شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، موضحا أن الكميات المتوفرة حاليا ضئيلة للغاية.ويتوقع شبان وصول مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" لألمانيا بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، و50 مليون جرعة على مدار العام.