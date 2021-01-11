بريطانيا: البلاد في أسوأ نقطة تفش لوباء كورونا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها في أسوأ نقطة تفش لوباء فيروس كورونا.أكدت الحكومة البريطانية، إنها بعيدة الآن عن العودة للحياة الطبيعية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، وفقًا " العربية عاجل ".وسجلت بريطانيا أمس الأحد 54 ألفًا و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم تسجيل 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.