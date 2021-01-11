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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد دعوات متزايدة للاستقالة أو العزل.. خيارات تهدد ترامب

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:54 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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يواجه الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري، لتجنب إجراء عزل صعب في ظل الأزمة السياسية والصحية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت أمس أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة ترامب من منصبه عقب الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول.

من جانبه، اعتبر السيناتور بات تومي، في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن استقالة ترامب ستكون الحل الأفضل، مضيفا أنه منذ الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر التي خسرها، غرق ترامب في مستوى من الجنون وارتكب أفعالا لا يمكن تصورها ولا تغتفر.

وفى السياق ذاته، قال الان كيتزينجر، عضو مجلس النواب وأول جمهوري دعا إلى إعلان أن الرئيس غير أهل لشغل منصبه، أن أفضل شيء لوحدة البلاد هو أن يستقيل، وفقا لشبكة أي بي سي.

ووفقا لما نقلته الصحافة الأمريكية عن مستشاريه، لم يعط ترامب أي إشارة إلى أنه مستعد للاستقالة، بالرغم من تخلى العديد من وزرائه عنه،
وعقب حذف حسابه على تويتر وشبكات تواصل اجتماعي أخرى تريد تجنب تحريض جديد على العنف، باتت لدى ترامب بدائل محدودة للتواصل مع الجمهور.

يأتى هذا بالتزامن مع تواصل السلطات البحث عن المتظاهرين المؤيدين لترامب الذين أصدروا تهديدات بالقتل ضد كل من مايك بنس نائب الرئيس ترامب، ونانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، وهما ثاني وثالث أكبر مسؤولي الدولة، خلال الهجوم على مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي.

وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 40 ألف معلومة من الجمهور على موقعه، خصوصا مقاطع فيديو يتم حاليا تحليلها، وفقا لموقع إن بي سي.

وأقيم حاجز معدني طويل حول الكابيتول، وتمت زيادة عديد قوات الأمن حتى حفل تنصيب جو بايدن رئيسا في 20 يناير والذي أعلن مايك بنس أنه سيحضره.

ودعت نانسي بيلوسي التي تعهدت اتخاذ إجراء إذا لم يقدم ترامب استقالته، النواب إلى العودة لواشنطن هذا الأسبوع لتقرير كيفية المعاقبة على مسؤولية ترامب في الهجوم الدامي على الكابيتول، مضيفة إنه سيكون هناك مشروع قرار في مجلس النواب، اليوم الاثنين، يدعو إلى إقالة ترامب باعتباره غير صالح للمنصب، وذلك بموجب التعديل الـ25 للدستور.

وأوضحت "بيلوسي" أنه في حال لم يوافق نائب الرئيس مايك بنس، "فسنمضي في طرح تشريع العزل" في مجلس النواب، وتابعت "بمرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا، الذي يرتكبه هذا الرئيس، وكذلك الحاجة الفورية إلى التحرك".

واعتبرت "بيلوسي" أنه من الضروري للغاية أن يتحمل أولئك الذين قادوا هذا الهجوم على الديمقراطية المسؤولية، في إشارة إلى الهجوم على الكونجرس، متابعة "يجب إثبات أن هذا التدنيس كان بتحريض من الرئيس".

و يأخذ نص اتهام عرض على مجلس النواب ووقعه 180 برلمانيا على الأقل، على الرئيس الجمهوري أنه أدلى بتصريحات عمدا شجعت على اقتحام مبنى الكونجرس من قبل أنصاره.

وصرح النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن، لشبكة سى إن إن، بأن المذكرة يمكن أن تبحث هذا الأسبوع، قائلا "إن ذلك قد يحصل الثلاثاء أو الأربعاء".

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي جو مانشين، إن إجراءات العزل بعد 20 يناير لن يكون لها أي معنى، فيما علق بات تومي "لست متأكدا حتى من أنه يمكن عزل شخص لم يعد في السلطة".

وإطلاق إجراء العزل للمرة الثانية سيترك بصمة لا تمحى على أداء ترامب، إذ لم يتعرض أي رئيس أمريكي سابق لهذه الإهانة.

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