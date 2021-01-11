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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4288 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:52 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل 4288 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و119 ألفا و314 شخصًا.

وكتب ستيبانوف عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 4288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 133 طفلا و184 من العاملين في المجال الصحي.

وأوضح أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 19 ألفا و835 حالة.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن هناك 4819 حالة تماثلت الشفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 796 ألفا و417 شخصًا، مضيفا أنه تم إجراء 18 ألف اختبار فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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