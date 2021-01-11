شركات بـ«وول ستريت» تتخلى عن شركات صينية معاقبة

قالت مؤسسات "وول ستريت" التي تعمل بهونج كونج، إنها ستخفض انكشافها على شركات صينية مدرجة في حظر أمريكي على الاستثمار في شركات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني قبل أن تدخل القواعد حيز النفاذ في وقت لاحق اليوم الإثنين.وقالت بنوك "جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان" و"مورجان ستانلي" في إشعار لبورصة هونج كونج الليلة الماضية، إنهم سيقومون بشطب 500 منتج مدرج في هونج كونج مرتبطين بشركات الاتصالات تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم ومؤشرات محلية من بينها مؤشر هانغ سنغ الرئيسي، وشركات الاتصالات الثلاث مدرجة في المؤشر القياسي المحلي.وفي بيان منفصل، قال بنك الحفظ الأمريكي "ستيت ستريت"، إن صندوق المؤشرات المتداولة الذي يديره والذي يقوم بتداولات في المؤشر هان سنغ لن يقوم بأي استثمارات جديدة في الأسهم المفروضة عليها عقوبات، لكنته سيواصل الاحتفاظ بالمساهمات القائمة.