رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 11 يناير 2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:49 ص
برج الميزان
برج الميزان
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الاثنين الموافق 11 يناير والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقرارًا، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك.
عاطفيًا: تبدأ علاقة جديدة مع شعورك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة.
صحيًا: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحيانًا معالجات هادئة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

موضوعات متعلقة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 90.3 مليون

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

لقاح «موديرنا» الأمريكي يصل إلى ألمانيا اليوم

«المرأة الخارقة» يواصل تصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 11-1-2021

الأمير تشارلز يحث الشركات على وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة

ورش فنية ولقاءات أدبية بقصر ثقافة الوادي الجديد

أمسيات شعرية بقصر ثقافة الشرقية