رئيس شرطة الكونجرس يكشف تفاصيل جديدة حول هجوم أنصار ترامب

كشف رئيس شرطة الكونجرس الأمريكي المستقيل، ستيفن سوند، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول أحداث الهجوم على الكونجرس الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن مسؤولي الأمن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.وقال سوند، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المشرفين عليه ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن الحشد، الذي دعاه الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته، ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة.واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين، ليعلن المشرعون بعدها تصديقهم على نتائج التصويت.وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة، رغم رفضه القبول بهذه النتائج.