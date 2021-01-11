«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث افتتحت مكتبة كفر طحلة فاعليات أسبوع ثقافي بعنوان "دور المرأة فى التحديات المجتمعية" بمحاضرة بعنوان "مكانة المرأة في الإسلام" للشيخ أحمد عبدالمنعم، تحدث فيها عن مكانة المراة وكيف كرمها الإسلام وكيف ينظر لها كونها تلعب دورا أسريا ومجتمعيا في الأساس، وكونها الأم، والأخت، والزوجة، وأنها شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، فالمرأة في الإسلام لها دور مهم وواضح، حيث إن الإسلام كرّمها ورفع من شأنها بحسب النصوص المقدسة التي يؤمن بها المسلمون، ففي صحيح الترمذي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "أَكْمَلُ المؤْمِنين إيمانًا أحْسَنُهم خُلُقًا، وَخِياركم خيارُكم لِنِسائهم" والإسلام أعطى المرأة حقوقها، وكتب لها حق الميراث والنفقة والرفق وحقوقا أخرى، أعقبها فقرة إنشاد الديني للمنشد محمد سعيد، قام بإنشاد مجموعة من القصائد فى مدح الرسول (ص)، بجانب ورشة تلوين للأطفال ومعرض كتب لمجموعة من مؤلفات الأديب توفيق الحكيم.ونظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تعليم كروشية، بجانب ورشة رسم بالقلم الرصاص بنادي المواهب، كما أعدت مكتبة كفر عبيان ورشة رسم حر للأطفال.في إطار النشاط أونلاين قدم قصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة للحديث عن العدسات والتعريف بالعدسة المقعرة والمحدبة وقصر وطول النظر، بصوت هبة عبدالرؤوف، كما أعد بيت ثقافة قها ورشة حكي لقصة "الثمن" بصوت علا علي، بينما نظم قصر ثقافة كفر شكر ورشة قص ولصق.