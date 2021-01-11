دعوة إلى إصلاح تدريب المعلمين في ظل «كورونا» بألمانيا

دعا مدير قطاع التعليم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أندرياس شلايشر، إلى إصلاح تدريب المعلمين في ألمانيا.وقال "شلايشر"، في مدونة صوتية تابعة لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "في عملية تدريب المعلمين يمكننا أن نتعلم الكثير من أنظمة التعليم الأكثر كفاءة، فهناك يمكن الاختيار بدقة أكبر من ينبغي لهم في الأساس الحصول على تدريب المعلمين".وأوضح شلايشر في فنلندا على سبيل المثال أنه يعد الاختبار العملي أكثر أهمية من الاختبار النظري، وقال: "السؤال الرئيسي هو: هل يمكنك التعامل والعمل مع الطلاب"، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح تحديد المعلمين المتمرسين ومديري المدارس على نحو مبكر للغاية، حتى قبل بدء التدريب.ودعا إلى نقل التدريب بشكل أكبر إلى المدارس في مرحلة مبكرة، وقال: "هذا هو المكان الذي تكتسب فيه الخبرة الحاسمة، هناك يمكنك أيضًا وضع ما تتعلمه في الجامعة للاختبار في وقت مبكر جدا من الناحية العملية، حتى اليوم لا تزال الفكرة على هذا النحو: أنا أدرس ثم أتدرب، لكن هذا ليس كافيًا".